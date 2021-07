Colpi di scena incredibili sul fronte calciomercato: ad un passo dalla cessione, ora può restare con il nuovo allenatore. Addio alla Serie A

Saranno giorni intensi sul fronte calciomercato con idee entusiasmanti in vista della prossima stagione. La Serie A si sta muovendo a poco a poco con la Juventus che continua a pensare ai primi colpi in entrata da regalare a Massimiliano Allegri. Così come Inter e Milan, che sono alla ricerca dei profili giusti per rinforzare le rispettive rose a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Ma si sa, tutto può cambiare da un giorno all’altro con repentini colpi di scena anche in ottica futura. Con il nuovo allenatore, il top player potrebbe restare in Spagna con l’addio immediato al suo trasferimento in Serie A.

Calciomercato, Isco può restare con Ancelotti: le ultime

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “As” Isco sta entusiasmando tutti nei primi giorni di ritiro mostrando una condizione più che soddisfacente. Con il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, lo stesso giocatore spagnolo sarebbe sul punto di giocarsi tutte le sue carte dopo le stagioni in chiaroscuro con Zidane.

In passato anche Juventus e Milan, su tutte, avevano pensato al suo colpo per rinforzare il centrocampo, ma ora l’ex Malaga potrebbe così restare nella capitale spagnola. Nei primi allenamenti Isco ha mostrato una condizione fuori dal comune mettendo subito a disposizione dell’allenatore italiano. Il suo presente e futuro si potrebbe chiamare ancora Real Madrid per tornare così a brillare in vista della prossima stagione.

Tutto sarà più difficile per le big d’Europa che avevano sperato a lungo nel grande colpo a centrocampo. Il ritorno del preparatore atletico Pintus potrebbe essere la chiave per essere più pimpante dal punto di vista fisico.