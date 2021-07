Calciomercato Juve, carta Demiral | Bomber dalla Serie A! I dettagli

Calciomercato Juve: possibile carta Demiral per arrivare a Muriel. Tutte le cifre e i dettagli del possibile colpo in Serie A

È il primo giorno di lavoro per la Juventus di nuovo agli ordini di Massimiliano Allegri. L’attuale gruppo bianconero è composto da numerosi giovani ed esuberi in attesa di una nuova sistemazione, con i Nazionali che torneranno alla Continassa entro fine mese. Tra questi c’è anche Merih Demiral, che è atteso a Torino ma con un futuro ancora da scrivere. Il difensore turco è infatti alla ricerca di maggiore spazio e partirà da quarto centrale nelle gerarchie di Allegri dietro a Bonucci, Chiellini e de Ligt. Il club bianconero ha già fissato il prezzo ed ascolterà offerte per il classe 1998, che è seguito dall’Atalanta di Gasperini e in Premier League. Ecco il possibile affare con la società bergamasca. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, carta Demiral per Muriel! Cifre e dettagli

Il club bianconero ha fissato a 35 milioni di euro il prezzo di Demiral. Il turco piace anche all’Atalanta di Gasperini, che deve fare i conti con il forte pressing del Manchester United per Romero. Stando alle ultime indiscrezioni i ‘Red Devils’ sarebbero disposti a sborsare fino a 45 milioni per l’argentino fresco vincitore della Copa America. Il club bergamasco ha così messo nel mirino Demiral. Un interessamento che la Juve potrebbe cogliere come opportunità per fare un nuovo tentativo per Luis Muriel, già seguito nelle scorse sessioni di calciomercato. Cherubini è infatti alla ricerca di una quarta punta e il colombiano rappresenta il profilo ideale in uscita dalla panchina, come è già utilizzato anche da Gasperini.

Il bomber è valutato circa 25-30 milioni e potrebbe così tornare di moda per la Juventus nell’eventuale trattativa per Demiral. Uno scambio che garantirebbe così ad Allegri una riserva in attacco di assoluto livello. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse sempre prolifico Juve-Atalanta.