Calciomercato Juventus, si accelera per Locatelli

La Juventus prova ad accelerare le trattative per portare Manuel Locatelli a Torino. I dirigenti bianconeri oggi si sono incontrati con l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per cercare di trovare un accordo.

Il calciomercato della Juventus, continua a ruotare intorno al colpo da piazzare sul calciomercato per prendere un giocatore in grado di rinforzare il reparto nevralgico. Il mister Massimiliano Allegri non avrà fino ad ottobre a disposizione Arthur Melo, fuori tre mesi dopo l’intervento chirurgico, e ha bisogno di un innesto di valore a centrocampo. I dirigenti bianconeri sono da tempo sulle tracce di Manuel Locatelli e nella giornata di oggi hanno provato ad accelerare per prendere il Nazionale azzurro.

Dirigenti della Juventus avanzano l’offerta | Il Sassuolo non cede sotto i 40 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Juventus hanno raggiunto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Valzania dove si trova in ritiro insieme alla squadra. Al centro del vertice ci sarebbe stata la discussione relativa al 23enne centrocampista neroverde, che i bianconeri vorrebbero portare a Torino a stretto giro di posta. Per sbloccare la trattativa avrebbero provato a mettere sul piatto una proposta concreta che, però, non sarebbe ancora sufficiente a convincere gli emiliani. Le parti si incontreranno di nuovo nei prossimi giorni per limare i dettagli che le separano dall’accordo.

M.V.