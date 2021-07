Calciomercato Juventus, scambio per Taremi | I dettagli

La Juventus deve acquistare un nuovo attaccante l’ultima idea viene dalla Champions League con Taremi del Porto

La Juventus deve rinforzare il reparto offensivo, ma molto dipenderà dalle situazioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I due hanno il contratto in scadenza nel 2022 e sono alle prese con il rinnovo e attualmente la trattativa è in fase di stallo. Intanto, Massimiliano Allegri sta cercando una punta per completare l’attacco. Tante sono le idee della dirigenza, ma la portata dell’acquisto dipenderà, appunto, anche dalla permanenza di CR7. In ogni caso, le suggestioni sono molteplici e tra queste ci sarebbe uno di quelli che ha segnato contro la Juve in Champions.

Juventus, Pjaca per arrivare a Taremi

La quarta punta della Juventus potrebbe essere Mehdi Taremi, centravanti del Porto classe ’92. La scorsa stagione ha segnato contro i bianconeri in Champions League. Tuttavia, per abbassare le pretese del club portoghese, la Juve dovrebbe inserire una contropartita tecnica. Il principale indiziato è Marko Pjaca, ormai diventato un esubero dopo gli infortuni e i vari prestiti.