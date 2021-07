La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: nel mirino una riserva dal PSG di Mauricio Pochettino

Inizia a prendere forma il calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione nella quale la Vecchia Signora vuole tornare protagonista dopo un’annata non particolarmente esaltante sotto la guida di Andrea Pirlo. In porta, per i bianconeri, è stato confermato Wojciech Szczesny, portiere polacco, mentre Gianluigi Buffon, estremo difensore, ha lasciato la Continassa per vestire la maglia del Parma. Intanto, fra i pali, è rientrato Mattia Perin, portiere che ha lasciato il Genoa al termine della stagione, ma la sua permanenza non è scontata, anzi, in caso di addio la Juventus avrebbe già pronto il piano B.

Stiamo parlando di Sergio Rico, portiere del PSG di Mauricio Pochettino. L’estremo difensore spagnolo, con l’arrivo di Gigio Donnarumma ed il rientro dal prestito di Alphonse Areola, è sceso praticamente al ruolo di quarto portiere della società parigina ed un suo addio non è assolutamente da escludere, vista anche la grande abbondanza del PSG fra i pali anche nel settore giovanile.

Calciomercato Juventus, Sergio Rico nel mirino | I dettagli

La Juventus quindi, in caso di partenza di Mattia Perin, seguito da diversi club del campionato italiano di Serie A, sarebbe disposta a virare quindi sul profilo di Sergio Rico. Il giocatore spagnolo, valutato circa 7 milioni di euro, ha collezionato 10 presenze nella scorsa Ligue 1 subendo 9 reti, mentre vanta in Coppa di Francia 3 clean sheet.

Sergio Rico è un classe 1993 ed è originario di Siviglia. Il giocatore spagnolo si è messo in mostra proprio con la divisa del club andaluso, trampolino di lancio che poi l’ha portato ad approdare a Parigi. Il portiere iberico ha un contratto in scadenza nel 2024 con il PSG.