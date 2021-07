La Juventus ci prova concretamente per il brasiliano del Manchester City, voluto fortemente da Allegri

L’obiettivo dichiarato per l’attacco del Manchester City è Harry Kane che ha già dichiarato di non voler proseguire la sua avventura al Tottenham. Questo apre la strada a diversi club, in particolare la Juventus, per un attaccante del City che quest’anno ha trovato poco spazio, Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano classe 97 è uno degli obiettivi preferiti di Massimiliano Allegri e porterebbe qualità e freschezza al reparto. Allo stesso tempo, però, la ‘Vecchia Signora’ deve pensare a sfoltire la rosa e a risolvere le questioni legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che inevitabilmente rallentano il mercato in entrata.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, confermata anticipazione | UFFICIALE: il nuovo portiere dei Wolves

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, carta Demiral | Bomber dalla Serie A! I dettagli

Calciomercato Juventus, servono 65 milioni per Gabriel Jesus

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, Gabriel Jesus è concretamente nel mirino della Juventus. Il brasiliano non rientra più a pieno nei piani di Guardiola ma le sei grandi qualità lo rendono l’attaccante ideale per le idee calcistiche di Allegri. La sua valutazione, però, si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Possibile prestito

Senza cessioni per la Juventus sarà impossible poter arrivare a quella cifra, senza contare che lo stipendio annuale di Gabriel Jesus si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Solo vendendo un pezzo grosso la ‘Vecchia Signora’ potrebbe soddisfare la richiesta del Manchester City e regalare ad Allegri un attaccante di assoluta qualità.