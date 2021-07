La Juventus deve guardarsi dal possibile assalto del Real Madrid per de Ligt: i bookmakers danno vicino l’affare che si chiuderebbe con uno scambio più cash

Il calciomercato entra nel vivo e apre a scenari clamorosi. I top club di Serie A si muovono alla ricerca di possibili occasioni, ma devono anche guardarsi da assalti ai propri giocatori. La Juventus è tra le squadre che deve definire le proprie mosse: mister Allegri aspetta i primi rinforzi, con un orecchio anche a quanto accade in uscita. Tra i giocatori bianconeri piace Matthijs de Ligt, per il quale potrebbe aprirsi una pista in Spagna.

Secondo quanto riportano dalla Spagna, i bookmakers sono pronti a scommettere sull’arrivo dell’olandese al Real Madrid. Quote che volano al ribasso, nonostante il giocatore sia blindato alla Juventus con un contratto sino al 2024. La squadra di Ancelotti potrebbe offrire 50 milioni più una contropartita tecnica. I nomi in ballo sono diversi, visto che i ‘Blancos’ hanno diversi esuberi da piazzare.

Calciomercato Juventus, il Real punta de Ligt

Tra questi ci sono alcuni calciatori anche in orbita Milan, come Isco e Ceballos. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2022 e un valore di mercato di circa 15 milioni. Qualcosa in più per il secondo, che scade nel 2023 e ha un valore di 25 milioni. L’operazione metterebbe in scacco i rossoneri, alla ricerca di un erede per Calhanoglu approdato a parametro zero all’Inter.