Theo Hernandez è finito nel mirino del PSG, scatenato in questa sessione di calciomercato: scambio da urlo, la risposta del Milan

Sono ore molto calde per l’estate del Milan. La squadra è già proiettata verso la nuova stagione, con la Lega Calcio che ha reso noto il calendario della Serie A 2021/22. Mentre il tecnico Pioli è al lavoro con parte del gruppo nel ritiro a Milanello, la società si muove in sede di calciomercato. Chiusa la telenovela Giroud, i lombardi continuano la ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu. Il turco, approdato all’Inter, ha lasciato un buco importante nello scacchiere del mister, il quale aspetta ora un degno rimpiazzo. Da Isco a Ziyech e Dele Alli: tanti i profili accostati al ‘Diavolo’. Quello più gettonato, al momento, sembra essere Nikolas Vlasic, calciatore in forza al CSKA Mosca.

Il direttore tecnico Maldini, però, continua ad avere questioni spinose da affrontare e risolvere in ottica fronte uscite. Donnarumma si è trasferito ufficialmente al PSG, mettendo a dura prova l’animo dei tifosi. La stessa sorte potrebbe toccare anche a Theo Hernandez, altro beniamino dei sostenitori e punta di diamante dell’undici milanista. I parigini, protagonisti fino ad ora di una campagna acquisti a dir poco di lusso, vogliono completare la rosa potenziando la fascia sinistra. Il francese classe ’97, grande assente a Euro 2020, è il preferito in questo senso. Il DS Leonardo, inoltre, pare abbia avanzato una super proposta al suo ex club.

Calciomercato Milan, PSG-Theo Hernandez: scambio super | La risposta

PSG scatenato. La compagine guidata da Pochettino è fortemente interessata a Theo Hernandez e avrebbe proposto un super scambio inserendo nell’affare il cartellino di Mauro Icardi. L’idea sembra essere partita da Leonardo e l’operazione sarebbe alla pari, con entrambe le valutazioni a bilancio sui 55-60 milioni di euro e le scadenze dei contratti fissate per giugno 2024.

Il Milan, però, ha subito rispedito al mittente l’offerta. Il motivo sarebbe da ricondurre all’ingaggio di ben 9,2 milioni a stagione percepito dall’attaccante argentino, cifra fuori mercato per le casse rossonere. Vedremo se il PSG ci riproverà oppure mollerà la presa.