Il Milan è sempre al lavoro per essere protagonista in vista della prossima stagione. La società rossonera è pronta al rinnovo ufficiale: Juve e Inter addio

Un lavoro certosino quello del Milan che vuole continuare il percorso di crescita in vista della prossima stagione. La società rossonera è sempre molto attenta alle dinamiche di calciomercato per regalare nuovi colpi a Stefano Pioli. Da non sottovalutare anche la questione rinnovi: dopo gli addii di Calhanoglu e Donnarumma, la dirigenza è vicinissima al prolungamento contrattuale di un elemento fondamentale all’interno della rosa. Franck Kessie è pronto a firmare il suo rinnovo per le prossime stagioni.

Calciomercato Milan, Kessie verso il rinnovo ufficiale

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” la distanza è diventata ormai minima tra la richiesta dell’entourage di Kessie e lo stesso Milan. La proposta si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione rispetto ai 6 richiesti dal procuratore del giocatore. L’incontro decisivo arriverà nella prossima settimana con Elliott che avrebbe dato anche l’ok per accontentare le richieste del giocatore ivoriano.

Juventus e Inter avrebbero messo nel mirino lo stesso Kessie in caso di mancato accordo con la dirigenza rossonera. I due top club d’Europa continuano a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione arrivando ad accordi importanti per profili di prima fascia. L’ultima stagione del centrocampista ivoriano è stata clamorosa diventando implacabile anche dagli undici metri. Tante le vittorie regalate alla compagine con gol e assist decisivi.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con l’annuncio ufficiale che dovrà arrivare a breve. Kessie sposerà ancora il progetto Milan per raggiungere traguardi importanti con la società rossonera.