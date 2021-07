Calciomercato Inter, intreccio esterni | Concorrenza alla Juventus per Dest

L’Inter deve prendere il sostituto di Hakimi e ci sono tanti nomi valutati da Marotta: tra questi c’è Dest, seguito anche dalla Juventus

L’Inter è alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo la cessione di Achraf Hakimi, effettuata per dare respiro alle casse del club con l’arrivo di circa 70 milioni di euro. Gli esterni sono però il punto forte delle squadre di Simone Inzaghi, ed è per questo che l’ad Marotta sta valutando diversi profili. Tra questi c’è quello di Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal. Ma non solo. Si è parlato anche di Nahitan Nandez del Cagliari, anche se ci sono delle difficoltà sulla formula e sulla valutazione dei giocatori. Intrecci che vanno avanti e che diventano sempre più ampi, anche perché c’è l’inserimento per Sergino Dest.

Inter, concorrenza Juventus e Arsenal per Dest

Secondo quanto riferito da ‘Sport‘, anche l’Inter è molto interessata a Sergino Dest, in uscita dal Barcellona. Ma sull’esterno olandese ci sono anche Arsenal e Juventus: i Gunners lo valuterebbero in caso di addio di Bellerin -Inter in pole-; mentre i bianconeri devono prima pensare alle cessioni degli esuberi. L’Arsenal potrebbe presto fare un’offerta per Dest, valutato in totale sui 30 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giocatore che è un classe 2000 e ha ancora margini di miglioramento. Ma c’è da sciogliere quest’intreccio sulle fasce dell’Inter.