Il calciomercato della Juventus gravita intorno alla decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro in bianconero: arriva l’annuncio

Molto dell’attuale sessione di calciomercato della società bianconera dipenderà dalla posizione di Cristiano Ronaldo. In scadenza l’anno prossimo, l’asso portoghese percepisce un ingaggio ‘monstre’ in quel di Torino: 31 milioni di euro, con la Juventus che registrerà nei prossimi giorni quello che con ogni probabilità sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Reduce da un’annata fatta di 36 reti e 4 assist vincenti in 44 apparizioni complessive tra campionato e coppe, il 36enne lusitano è stato a lungo accostato a diversi top club europei. Dal Manchester United al PSG, la prossima squadra di Ronaldo sarà tuttavia ancora la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, “Non ci sono possibilità che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus, la società bianconera ha totale fiducia nella sua permanenza. CR7 tornerà a Torino alla fine della settimana”. Un annuncio improvviso che spazza via ogni voce avanzata, lontano dalla Serie A, per il cinque volte Pallone d’Oro.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resta a Torino

Ronaldo e la Juventus continueranno insieme, probabilmente per un’ultima stagione con il sogno chiamato Champions League sempre sullo sfondo. Una buona notizia per Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese potrà quindi ripartire dal campione portoghese per cercare di riportare non solo lo scudetto a Torino ma dare concretamente anche l’assalto alla prossima Champions.

Situazione in divenire, con giorni bollenti in arrivo per l’ufficialità del futuro di Ronaldo: salvo clamorose sorprese, il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ proseguirà fino al 30 giugno 2022.