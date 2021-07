Il calciomercato bianconero prende forma e all’orizzonte spunta una suggestiva ipotesi di scambio: ecco il rinforzo dall’Inter

Poco più di un mese alla chiusura del calciomercato estivo ed in casa Juventus è tempo di proseguire con le valutazioni, sia per quanto concerne le entrate che per le cessioni. Ed è proprio dalle uscite che la ‘Vecchia Signora‘ ha intenzione di ripartire già nei prossimi giorni, per regalare nuovi innesti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Non rientra nei piani del tecnico livornese, al rientro dopo due anni dall’addio alla Torino bianconera, il centrocampista del Galles Aaron Ramsey. Le controverse dichiarazioni delle scorse settimane hanno tracciato una via di addio inevitabile per l’ex pilastro dell’Arsenal. Il classe ’90, in scadenza nel giugno 2023, sembrerebbe quindi destinato a fare le valigie durante l’estate pur restando in Serie A. Spunta all’orizzonte una suggestiva ipotesi di scambio con l’Inter: la società bianconera è pronta ad avanzare una nuova proposta ai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter: addio Ramsey

L’idea in casa Juventus sarebbe quella di proporre uno scambio all’Inter, mettendo sul piatto proprio il cartellino di Ramsey valutato 15 milioni di euro. La pedina di scambio richiesta da Cherubini sarebbe Ivan Perisic che ha la stessa valutazione del gallese e piace ad Allegri.

Il nodo resta l’ingaggio dell’ex Arsenal (7 milioni netti più bonus) che dovrà essere ridotto e spalmato per permettere l’eventuale operazione. Ramsey rappresenterebbe l’alternativa, sulla trequarti nerazzurra, a Calhanoglu; Perisic un prezioso jolly per gli esterni bianconeri.

Situazione dunque in divenire, con Perisic in bianconero il futuro di Ramsey può essere all’Inter: resta in piedi la suggestiva ipotesi scambio.