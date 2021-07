La Juventus pensa a Tolisso che può lasciare il Bayern Monaco per 20 milioni di euro, ma anche il Napoli lo segue

In questa sessione di calciomercato estivo sono diversi i giocatori ancora incerti sul proprio futuro che potrebbero rappresentare delle vere e proprie occasioni per le squadre che hanno esigenza di rinforzarsi, come la Juventus che è alla ricerca di un attaccante, ma anche di un centrocampista di caratura internazionale che possa alzare l’asticella, sopratutto dopo la notizia del brutto infortunio di Arthur. Tra i centrocampisti sul mercato che piacciono ai bianconeri c’è anche Corentin Tolisso. Il francese classe ’94 è di proprietà del Bayern Monaco che potrebbe decidere di cederlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Solo dopo la valutazione del nuovo allenatore dei bavaresi, Julian Negelsmann, si capirà il futuro dell’ex Lione.

Calciomercato, Juventus e Napoli su Tolisso

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, sia Juventus che Napoli sarebbero fortemente interessate a Tolisso, ma vorrebbero riuscire ad abbassare la richiesta di 20 milioni di euro del Bayern Monaco.

I bavaresi valuteranno il francese durante il ritiro per valutare la reale adattabilità del giocatore alle idee calcistiche del nuovo allenatore. Tolisso, però, potrebbe anche decidere di rescindere il contratto e andare via a zero la prossima stagione.