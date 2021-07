L’Inter lavora al colpo sulla fascia destra per sostituire Achraf Hakimi, andato al PSG: assalto della big a Bellerin, nerazzurri battuti

L’Inter è sempre molto attiva in sede di calciomercato. In questa prima fase, l’AD Marotta si è reso protagonista di un grande affare in entrata, probabilmente il migliore fino a questo momento. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi è più che soddisfatto di poter contare sulle prestazioni di Hakan Calhanoglu, arrivato peraltro dai cugini del Milan a parametro zero. Un rinforzo importante sia dal punto di vista tecnico/tattico, sia da quello economico. Il mister vede nel turco un possibile utilizzo alla Luis Alberto, giocatore a cui era molto legato nella sua esperienza alla Lazio. A fare da contrasto, è arrivata la dolorosa – quanto necessaria – cessione di Achraf Hakimi.

L’esterno marocchino è approdato al PSG a titolo definitivo, portando nelle casse della ‘Beneamata’ ben 60 milioni di euro. La famiglia Zhang, di fronte a una simile cifra, non ha potuto resistere, considerando le difficoltà che sta vivendo da diversi mesi. I lombardi, nel frattempo, si muovono per regalare all’allenatore un sostituto idoneo. Il nome più in voga, al momento, tra quelli in circolazione sarebbe quello di Hector Bellerin. Piace molto lo spagnolo in forza all’Arsenal, il quale potrebbe decidere di salutare i ‘Gunners’ per tentare una nuova avventura altrove. Il colpo, però, pare complicarsi, vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, sfuma Bellerin: big all’assalto

Si complica il colpo Bellerin. Kevin Trippier, esterno basso di proprietà dell’Atletico Madrid, sarebbe diretto verso il Manchester United di Solskjaer in Premier League. Se quest’operazione dovesse concretizzarsi, i ‘Colchoneros’ tenterebbero un vero e proprio assalto al terzino destro dell’Arsenal. Potrebbero contare su una sostanziosa disponibilità economica – circa 30 milioni – e per l’Inter sarebbe difficile resistere.

Il contratto di Bellerin è in scadenza a giugno 2023 e, con una somma intorno ai 30-35 milioni di euro, l’eventuale trattativa potrebbe concludersi positivamente. Il classe ’95, dal canto suo, non disdegnerebbe certamente un ritorno in patria, come anche un possibile approdo alla corte del ‘Cholo’ Simeone. Intreccio Trippier-Bellerin e assalto Atletico Madrid allo spagnolo. L’Inter, invece, si allontana.