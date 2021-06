Il futuro di Aaron Ramsey è sempre più lontano dalla Torino bianconera: sfogo e annuncio del centrocampista che può dire addio alla Juventus

L’addio all’Arsenal nell’estate 2019, a zero, per sposare il progetto bianconero e trasferirsi in Serie A. Non sono stati due anni brillanti i primi, e probabilmente gli ultimi, vissuti da Aaron Ramsey con la maglia della Juventus. Diverse le voci che parlano del centrocampista del Galles lontano da Torino nella prossima sessione di calciomercato. In tal senso, in un’intervista a ‘Repubblica’, il 30enne di Caerphilly ha voluto dire la sua sbilanciandosi sul suo futuro. Una separazione che sembrerebbe più vicina quella tra le parti, come ammesso implicitamente dallo stesso Ramsey. “Le ultime due stagioni alla Juve sono state molto difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato”.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: l’annuncio

Il centrocampista dal ritiro con la nazionale è uscito allo scoperto: “In nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di che cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte”, ha proseguito Ramsey, “le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione…”.

Una frecciata alla società torinese nemmeno tanto velata quella del giocatore che ha poi concluso: “Almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene, e tornare ad avere fiducia”.

Situazione dunque in divenire, con l’ex giocatore dell’Arsenal deciso a salutare la Juventus già nelle prossime settimane: la palla passa ad Allegri che dovrà quindi ‘dimostrare’ se provare a convincere e trattenere Ramsey o lasciarlo partire nel mercato estivo.