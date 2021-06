Il mercato bianconero prende forma, con una richiesta di Massimiliano Allegri che potrebbe essere accontentato nelle prossime settimane: ipotesi scambio con il gioiello

La Juventus è già focalizzata sul prossimo anno. Allegri, ancora, in panchina per tentare di rilanciare il progetto bianconero che in questa stagione ha fallito soprattutto in ambito europeo. Uno degli obiettivi di calciomercato della dirigenza juventina rimane un portiere dal sicuro rendimento che possa alternarsi, durante l’arco della stagione 2021/22, a Wojciech Szczesny. Il nome caldo rimane sempre e solo uno: Salvatore Sirigu piace e non poco ad Allegri che, vista anche la scadenza dell’esperto portiere nel 2022 con il club di Cairo, vorrebbe portarlo sull’altra sponda di Torino. La Juventus dunque starebbe pensando di farsi avanti per il 34enne di Nuoro, con una risposta da parte della società granata che può spiazzare la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, colpo Sirigu: spunta lo scambio

Sirigu alla Juventus si può, il Torino non sembra intenzionato ad opporsi alla partenza del portiere protagonista della salvezza della squadra granata. La società di Cairo, però, concederebbe l’approdo di Sirigu alla Juventus chiedendo in cambio uno dei gioiellini di scuola bianconera.

Si tratta di Nicolò Fagioli che ha una valutazione vicina ai 7-8 milioni di euro e il cui futuro potrebbe essere in granata. Prestito con diritto di riscatto (e controriscatto in favore della Juventus) la possibile formula che porterebbe il giovane sull’altra sponda di Torino e Sirigu alla Juventus.

Il talentuoso trequartista classe ‘2001 ha accumulato 19 presenze in Serie C con la Juventus Under 23, con 2 reti ed 1 assist vincente: il colpo Sirigu può dunque dipendere dalla partenza di Fagioli verso i granata.