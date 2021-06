Il calciomercato bianconero passerà anche dal futuro di Cristiano Ronaldo: il destino di CR7 vicino alla clamorosa svolta

Un’estate di cambiamenti quella che attende la Juventus nuovamente guidata da Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico livornese può quindi portare a numerose novità rispetto alla rosa allenata, fino ad alcune settimane fa, da Andrea Pirlo. Il nodo più spinoso per il calciomercato della Juventus rimane il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ il 30 giugno 2022 e la sua permanenza a Torino resta in fortissimo dubbio. In tal senso, arriva l’importante svolta dall’Inghilterra per quanto riguarda uno dei top club che da tempo valuta il possibile assalto al gioiello lusitano. Si tratta del Manchester United, a caccia di un colpo di primo livello per l’attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista norvegese Jan Aage Fjortoft, i ‘Red Devils’ sarebbero sempre più vicini ad un super colpo: Cristiano Ronaldo è avvisato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto | Sarri chiede il suo pupillo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, duello con il Psg | Conferme dalla Spagna

Il noto giornalista sostiene come lo United sia sempre più vicino a Jadon Sancho, valutato circa 95 milioni dal Borussia Dortmund e probabile prossima stella dell’Old Trafford. Con un accordo tra giocatore e club che sarebbe già stato trovato, adesso servirà l’intesa con il Borussia ma Sancho non è mai stato tanto vicino al Manchester United.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Pessime notizie per Cristiano Ronaldo che in più di un’occasione ha respirato la possibilità del grande ritorno in Inghilterra: con Sancho allo United per CR7 rischia di scomparire una delle maggiori candidate per la firma dell’attaccante 36enne.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, triangolo choc e super colpo! I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppia beffa bianconera | Due colpi a zero

Ronaldo è reduce da una grande stagione dal punto di vista realizzativo (36 reti e 4 assist in 44 presenze complessive) e potrebbe dunque anche restare alla Juventus.