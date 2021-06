La Juventus ha un grande obiettivo per l’attacco e vuole sfruttare l’occasione dal Barcellona ma deve vedersela con la concorrenza del Psg

La Juventus è a caccia di un nuovo rinforzo in attacco per rendere di nuovo competitiva la rosa di Massimiliano Allegri. La società dovrà risolvere la questione Cristiano Ronaldo, attorno al quale gira tutto il mercato in entrata che il club intende fare. Anche il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Torino, anche se il ritorno del tecnico toscano potrebbe ribaltare la situazione della ‘Joya’, vecchio pupillo di Allegri nel suo primo ciclo alla Juve.

Calciomercato Juventus, lotta col Psg per Dembélé

La Juventus ha messo nel mirino un nuovo obiettivo che in realtà è un vecchio pallino della società: si tratta di Ousmane Dembélé che, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Barcellona nel 2022. Il francese classe ’97, però, è nei piani anche del Psg che vorrebbe aspettare la scadenza del contratto per sfruttare il costo zero dell’operazione. In quel caso la Juventus difficilmente potrebbe competere con il club parigino, infatti la ‘Vecchia Signora’ starebbe provando a prelevarlo dal Barcellona già in estate.

Il club catalano, dal canto suo, non ha intenzione di perderlo a costo zero. Ecco perchè la società proverà a convincere Dembélé a firmare il rinnovo, oppure sarà costretto a venderlo in estate finché ha la possibilità di guadagnarci. Il francese sarà a breve impegnato con la sua nazionale in Europa ma il suo agente continuerà a lavorare per il trasferimento del suo assistito che sembra essere in procinto di partire e in questo caso la Juventus è tra le prime candidate.