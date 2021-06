La Juventus vuole tornare ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato con colpi eccellenti: offerta da 7 milioni di euro

Saranno settimane intense in casa Juventus per programmare la prossima stagione. Così il club bianconero è sempre alla ricerca di nuovi innesti di assoluta qualità per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, voglioso di riscatto dopo due anni di inattività. La dirigenza torinese starebbe vagliando numerosi profili da settimane soprattutto per quanto riguarda la retroguardia visti i numerosi acciacchi di Bonucci e Chiellini. Il big sarebbe finito, inoltre, nel mirino di un altro top club spagnolo con una ricca proposta al suo ex calciatore.

Calciomercato Juventus, Ramos può andar via: offerta folle!

Come svelato dalla trasmissione spagnola “El primero palo” il Siviglia avrebbe formulato un’offerta importante al difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, che è stato accostato negli ultimi mesi anche alla Juventus. La proposta del club spagnolo si aggira ad uno stipendio di 7 milioni di euro per cinque anni di contratto con la possibilità di restare all’interno della società dopo il suo ritiro dal calcio giocato.

Il contratto dell’esperto centrale spagnolo è in scadenza a fine giugno 2021. Al momento non ci sarebbero state comunicazioni ufficiali da parte del presidente spagnolo Florentino Perez: da mesi la questione rinnovo sta andando avanti senza trovare una soluzione che accontenta ancora le parti coinvolte. La Juventus resta sempre interessata al top player che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta andando così a rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri.

Il futuro di Sergio Ramos resta ancora in bilico con una decisione ufficiale che arriverà nelle prossime ore. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con la possibilità di ulteriori cambiamenti importanti in vista della prossima stagione.