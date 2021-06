Il Milan si candida ad assoluto protagonista del calciomercato estivo: non solo il riscatto di Tomori, in arrivo l’annuncio di ben tre colpi da parte di Maldini

Il Milan ha tutta l’intenzione di proseguire nel percorso di crescita che, nella stagione da poco conclusa, ha visto i rossoneri sfiorare lo scudetto terminato poi sull’altra sponda del Naviglio. Rinforzare la rosa rimane la priorità di Maldini e Massara che, senza sosta, proseguono la ricerca dei giusti colpi da regalare a Stefano Pioli. In tal senso il Milan rimane uno dei club maggiormente attivi in ottica calciomercato. Sarebbero infatti vicini ben tre rinforzi per la squadra rossonera che, nelle prossime ore, potrebbe essere già ufficialmente annunciati. Non solo il riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori per i 28 milioni pattuiti con il club di Abramovich nei mesi scorsi: ecco chi vestirà la maglia del ‘Diavolo’ nel 2021/22. Il grande colpo rimane quello che, in attacco, affiancherà Zlatan Ibrahimovic nel corso dell’annata. Il nome giusto rimane sempre quello di Olivier Giroud che, nonostante il rinnovo, è destinato a salutare Londra.

Calciomercato Milan, non solo Tomori: triplo colpo in arrivo

Il Chelsea sembrerebbe disposto a venire incontro al Milan che continua a pressare gli inglesi per accaparrarsi anche a zero il bomber. Contratto da 5 milioni netti all’anno che grazie al decreto crescita, verranno ‘alleggeriti’ di circa un milione per le casse rossonere.

Occhi infine sempre in attacco con Brahim Diaz vicinissimo alla permanenza: il Milan spinge per il prestito con diritto di riscatto (a circa 20 milioni), il calciatore però preferirebbe il prestito secco.

L’ambizione di Brahim Diaz sembrerebbe essere quella, un giorno, di vestire da protagonista la maglia del Real Madrid. Situazione dunque in divenire per un triplo colpo che non è mai stato tanto vicino: Tomori, Giroud e Brahim Diaz, salvo sorprese, vestiranno la maglia del Milan l’anno prossimo.