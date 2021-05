Il Milan ha trovato un accordo per far rimanere in rossonero uno dei big di questo campionato, arrivato a metà stagione

Secondo quanto riportato da ‘MilanNews’, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con il Chelsea per il difensore Fikayo Tomori, arrivato nella finestra invernale di calciomercato alla corte di Stefano Pioli. Il riscatto per il calciatore canadese naturalizzato inglese è stato fissato sulla base di 28 milioni di euro.