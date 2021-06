Calciomercato Inter, Real su Lautaro Martinez | Occhio allo scambio

Il calciomercato dell’Inter ruota attorno ai possibili sacrifici in uscita. Uno di questi potrebbe essere Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è nel mirino del Real Madrid: occhio alla pista di scambio

L’Inter si muove con qualche difficoltà sul calciomercato, alla ricerca delle operazioni giuste per puntellare e ricomporre la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, in particolare, dovranno tentare il modo di non perdere i migliori gioielli di casa e facendo quadrare i conti. In tal senso, occhio al futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter e potrebbe essere uno dei papabili a lasciare il club nerazzurro in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto dalla Germania | Rilancio con scambio

Una pista da valutare con grande attenzione nel prossimo futuro è quella che porterebbe Lautaro a vestire la maglia del Real Madrid. L’argentino ha da sempre molti estimatori in Spagna: si adatterebbe alla grande in Liga per qualità e stile di gioco. Nella scorsa stagione e anche nelle ultime settimane, anche Atletico Madrid e Barcellona sono state accostate al calciatore. Un intrigo che si infiamma in vista del prossimo futuro e che vede ora un’interesse pista proprio in ottica Blancos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba Lautaro | C’è l’annuncio

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il Real Madrid: idea scambio per il Toro

L’Inter ha incontrato in sede gli agenti di Emerson Royal un paio di giorni fa. Il terzino è un’ipotesi ormai lontana per i nerazzurri, ma i rappresentanti del calciatori sono gli stessi di Vinicius, gioiello del Real Madrid. E pur di arrivare a Lautaro, i Blancos potrebbero proporre uno scambio molto interessante ai nerazzurri: l’estroso brasiliano potrebbe abbassare la valutazione del Toro, che si attesta sui 90 milioni di euro. Vinicius è valutato, invece, sui 50-60 milioni di euro e percepisce un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Una cifra decisamente molto alta per le casse nerazzurre e che potrebbe rappresentare già in partenza un grande ostacolo per la trattativa.