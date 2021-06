L’Inter lavora alla sessione estiva di calciomercato, ma attenzione all’assalto dalla Germania: rilancio nerazzurro e scambio

Grandi manovre in casa Inter dopo l’addio di Antonio Conte dalla panchina. Al suo posto è approdato in nerazzurro l’ex tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, e ora ci si concentra sul calciomercato estivo per cercare di costruire una rosa che possa continuare a essere vincente. Fondamentali però saranno anche le uscite, visto anche il momento non positivo dal punto di vista economico per la società interista. Proprio per quanto riguarda le cessioni, a tornare a mettere gli occhi sulla rosa dell’Inter sarebbe il Bayern Monaco.

I tedeschi infatti sembrerebbero nuovamente interessati all’acquisto di Ivan Perisic, che negli ultimi anni ha fatto da spola tra Germania e Italia. In questa stagione l’esterno croato con la maglia nerazzurra ha collezionato 42 presenze, mettendo a segno 5 gol e 5 assist. L’Inter però sarebbe pronta a rilanciare chiedendo il cartellino di un attaccante del club tedesco.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco torna su Perisic: i nerazzurri chiedono Choupo-Moting

Il futuro dell‘Inter si costruisce in questa sessione di calciomercato estiva. Infatti i nerazzurri sono al lavoro per costruire una rosa competitiva, e dalla Germania arrivano le prime offerte. A tornare a guardare nella rosa interista è il Bayern Monaco, che vorrebbe nuovamente Ivan Perisic, che ha indossato la maglia dei bavaresi lo scorso anno in prestito.

L’Inter però sembrerebbe disposta a parlarne, ma rilanciando e proponendo uno scambio con Maxim Choupo-Moting. L’attaccante in questa stagione è stato una risorsa importante per i tedeschi e ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 9 gol e 1 assist. Dunque lo scambio con l’attaccante camerunense sarebbe la condizione posta dall’Inter per la partenza di Ivan Perisic, ora la palla passa alla società bavarese.