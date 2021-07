La Juventus a caccia di un rinforzo a centrocampo: la priorità resta Manuel Locatelli, con i bianconeri che registrano importanti novità con il Sassuolo

La Juventus lavora sul mercato per cercare di accontentare le richieste di mister Massimiliano Allegri. Le risorse non abbondano, ma la squadra va rinforzata se si vuole tornare a primeggiare in Italia ed in Europa. Tra i reparti sui quali si concentrano gli sforzi della dirigenza c’è il centrocampo: il nuovo allenatore bianconero vorrebbe due nuovi innesti, e tra le priorità c’è Manuel Locatelli. La trattativa con il Sassuolo potrebbe aver registrato notevoli passi avanti.

Locatelli è tra i giocatori più seguiti nel suo ruolo nel panorama europeo. Dopo un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo, il ragazzo si è definitivamente consacrato all’Europeo, vinto con l’Italia di Mancini e impreziosito dalla doppietta contro la Svizzera. Il suo futuro può essere alla Juventus, nonostante il pressing di top club esteri come Arsenal, che nel ruolo però ha preso Lokonga.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo ha firmato

Una voce confermata anche da Tony Damascelli che – ai microfoni di Radio Radio – assicura: “Non stanno trattando Cruyff, parliamo di Locatelli. Il giocatore ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha firmato anche il Sassuolo un anno, due mesi fa. Poi chiude: “Ora il presidente Agnelli è in Grecia e bisogna solo definire il contratto, sottoscriverlo ulteriormente per poi depositarlo in Lega. Cherubini non lo fa, starà al presidente”. Un retroscena decisamente succoso, il destino di Locatelli sembra sempre più bianconero.