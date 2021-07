Il Milan prosegue la caccia al trequartista e rimane sempre attiva sul profilo di Hakim Ziyech: colpo a rischio, intreccio con Haaland

Chi sarà il sostituto di Hakan Calhanoglu? Il Milan sta lavorando freneticamente in sede di calciomercato per regalare ai propri tifosi una risposta definitiva e un colpo che possa soddisfarli appieno. L’addio del trequartista turco è stato duro da digerire, poiché avvenuto a parametro zero e in direzione Inter. L’ambiente, inoltre, era già stato messo pesantemente alla prova dopo l’annuncio di Maldini del mancato rinnovo di contratto di Donnarumma, poi andato al PSG. Pioli dovrà fare a meno di quelle che sono state due colonne portanti dell’undici milanista, in particolare nell’ultima stagione con la conquista della qualificazione in Champions League.

Tornando al rimpiazzo dell’ex Bayer Leverkusen, sono diversi i nomi che circolano in orbita rossonera. Al momento, il nome più concreto per il club di Via Aldo Rossi pare essere Nikola Vlasic. I dialoghi con il CSKA Mosca per il croato – valutato sui 25-30 milioni di euro – proseguono e pare che i russi siano disposti a prendere in considerazione la partenza in prestito con diritto di riscatto. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, rimane attivo anche su altri profili e non distoglie lo sguardo dalla situazione legata al futuro di Hakim Ziyech. Ma il possibile arrivo dell’attaccante marocchino pare complicarsi ulteriormente.

Calciomercato Milan, intreccio Haaland-Ziyech: allarme rossonero

Ziyech affare a rischio per il Milan. Come noto, il Chelsea vuole realizzare un colpo top in attacco e ha puntato il mirino sulla stellina del Borussia Dortmund Erling Haaland. Per il costo del cartellino, però, i tedeschi sparano altissimo: 175 milioni di euro. Ecco che i ‘Blues’ starebbero cercando di inserire nella trattativa alcune contropartite per alleggerire la parte cash e, stando a quanto riferisce ‘Sky Sports’, gli inglesi – oltre a Tammy Abraham e Callum Hudson-Odoi – vorrebbero mettere sul piatto anche il marocchino classe ’93 e Werner.

L’ex Ajax, in scadenza di contratto giugno 2025 e con una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, piace da tempo ai gialloneri e potrebbe rappresentare una sorta di post Sancho. Il Chelsea le prova tutte per Haaland e tenta di giocarsi anche la carta Ziyech. Il Milan resta vigile, staremo a vedere.