L’Inter, oltre a essere alla ricerca di due esterni per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, vuole chiudere per un attaccante sul calciomercato. Si fa largo l’ipotesi di uno scambio con il Sassuolo.

Il calciomercato dell’Inter, come ribadito recentemente da Giuseppe Marotta, va costruito sulle idee e sulle occasioni. I nerazzurri, dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, non hanno stretta necessità di incassare per sistemare il bilancio, ma non possono spendere cifre esorbitanti. Il tecnico Simone Inzaghi ha necessità di avere in rosa due esterni adatti per caratteristiche al suo 3-5-2 e i sacrifici più importanti verranno fatti per arrivare a due calciatori di fascia. Resta però il nodo del centravanti da inserire in rosa per integrare il pacchetto di attaccanti dell’Inter. La partenza di Pinamonti sembra certa e i dirigenti nerazzurri si starebbero concentrando su un giovane che si è messo in luce nello scorso campionato.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato, il Milan ‘provoca’ Mendes | Scambio alla pari

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, triplo intreccio sulla fascia | Concorrenza Juventus!

L’Inter si inserisce per Scamacca | Salcedo la chiave per arrivare al bomber del Sassuolo

Come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti nerazzurri vorrebbero assicurarsi le prestazioni di Gianlcuca Scamacca, tornato al Sassuolo dopo il prestito dello scorso anno al Genoa. La richiesta dei neroverdi per il centravanti si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che però vorrebbe utilizzare Eddie Salcedo come asso nella manica per convincere Carnevali a chiudere l’operazione. Il colombiano, classe 2001, ha una valutazione di 10 milioni di euro e sulla base di uno scambio, si dovrebbero poi limare le differenze per arrivare a un accordo.

Se la trattativa dovesse andare in porto, la Juventus si vedrebbe soffiato un obiettivo che piace ai bianconeri da tempo. Già lo scorso gennaio, durante il mercato invernale, avevano provato a portare Scamacca a Torino.