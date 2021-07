Paulo Dybala si ferma nuovamente per infortunio e salterà quasi sicuramente l’amichevole con il Cesena: comunicato ufficiale della Juventus

Brutte notizie in casa Juventus. Paulo Dybala si ferma nuovamente per infortunio: l’attaccante argentino ha riscontrato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. A meno di sorprese, il tecnico Allegri non potrà contare su di lui per l’amichevole in programma sabato prossimo contro il Cesena.

Stop anche per il giovane Da Graca, ecco il comunicato ufficiale dei bianconeri: “Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri”.