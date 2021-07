Dopo un Europeo da assoluto protagonista, un nuovo top club punta Federico Chiesa: scambio e cash, offerta ‘monstre’

L’Allegri-bis è ufficialmente ricominciato da qualche giorno, con il tecnico livornese che sta dando ormai da settimane le indicazioni alla dirigenza per i prossimi colpi di calciomercato. Ancora da decifrare il destino di Cristiano Ronaldo (in questo fine settimana la possibile svolta). La Juventus deve concentrarsi però anche dagli assalti dei top club europei per i gioielli protagonisti con la maglia della ‘Vecchia Signora’: tra tutti, in primissimo piano, vi è Federico Chiesa. Dopo un Europeo in cui ha stregato tutti, l’ex esterno della Fiorentina è finito nel mirino di Bayern Monaco in primis, ma anche Chelsea. La Juventus ha ben chiara l’importanza del giocatore e non avendo alcuna intenzione di cederlo nelle prossime settimane di mercato. A complicare i piani bianconeri, però, starebbe spuntando un’altra potenza del calcio inglese: si tratta del Manchester City di Pep Guardiola, pronto ad un clamoroso scambio per strappare Chiesa al club di Agnelli.

Calciomercato Juventus, Chiesa al City: scambio shock

L’idea dei ‘Citizens’ porterebbe ad uno scambio con Gabriel Jesus, vecchio pallino bianconero, valutato circa 57 milioni di euro dal club inglese. Ma non solo: in casa City sembra essere stato già deciso il ricco conguaglio che affiancherebbe la punta brasiliana.

43 milioni di euro cash nelle casse della Juventus, per una valutazione complessiva di ben 100 milioni di euro per lasciar partire Chiesa in direzione Manchester. Uno scenario che resta complicato.

L’attaccante verdeoro non è più una priorità (Guardiola vuole Kane) ed è per questo che Gabriel Jesus più 43 milioni può essere un’offerta molto difficile da rifiutare dalla Juventus per Federico Chiesa.