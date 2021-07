In merito al caldo mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita, ha parlato il giornalista Antonio Barillà

Sono tanti i nomi che circolano in orbita Juventus, soprattutto in merito al centrocampo, reparto che necessita di rinforzi, visto anche lo stop di Arthur. Il nome più caldo rimane quello di Manuel Locatelli, anche se la trattativa con il Sassuolo è in una fase di stallo. Rimane aperta anche la pista che porterebbe al ritorno di Miralem Pjanic che gode della stima di Allegri. Inoltre le questioni più calde riguardano ovviamente il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Quest’ultimo potrebbe rientrare nello scambio con Griezmann, come riportato da ‘L’Equipe’. In merito al mercato dei bianconeri è intervenuto il giornalista de La Stampa, Antonio Barillà, a CMIT TV.

In merito all’ipotetico scambio Dybala-Griezmann ha detto: “Nessun riscontro e credo che ci siano anche smentite spagnole. Se Dybala non dovesse rinnovare, un’operazione di questa natura deve essere considerata per non perderlo a zero, un rischio enorme per la Juve. Al momento si sta lavorando nella direzione del rinnovo di contratto. Con Locatelli credo che si chiuderà il mercato dei bianconeri, occasioni a parte”.

Calciomercato Juventus, Barillà: “Ronaldo verso la conferma, Pjanic non era tra gli obiettivi”

Poi su Ronaldo ha detto: “La Juventus sta ancora aspettando. Non avendo ricevuto un segnale, lo aspettano in ritiro. Più passa il tempo più si va verso la conferma, ma il famoso messaggio criptico non corrisponde ad una diversa volontà espressa ad un dirigente della Juventus. L’unico rischio è se Mbappe va al Real Madrid e si libera il posto al Psg. La Juve ha due piani: con o senza Ronaldo, ma attualmente non ci sono riscontri sulla volontà di Ronaldo di lasciare Torino”

In merito al possibile ritorno di Pjanic, Barillà si è espresso così: “Per lui tornare alla Juventus sarebbe una soluzione gradita. Non è, però, un obiettivo, finché non si infortuna Arthur e non va via Ramsey. Non è una trattativa, è un’idea. Nella lista degli obiettivi, Pjanic non c’era”. Poi una parentesi su Demiral: “La legittima aspirazione del calciatore a giocare con continuità coincide con la valutazione della Juventus che sa di avere un tesoretto la cui gestione sarebbe attutita a livello tecnico. Queste due esigenze portano a pensare che a fronte di un’offerta importante Demiral potrebbe partire”.

Il giornalista si è espresso anche sugli ultimi allenatori bianconeri: “Sarri uno scudetto lo ha vinto, su Pirlo, invece, occorre fare chiarezza, era un allenatore inesperto, ma se accetti una scommessa di questo tipo devi considerare la necessità di avere il tempo necessario”. Infine ecco il giustizio di Barillà sui possibili colpi in entrata per l’attacco: “I nomi in attacco si conoscono. Se Ronaldo va via autonomamente, la Juve proverà per Gabriel Jesus, per la possibilità di prenderlo in prestito. Se, invece, Ronaldo al Psg implica la necessità di inserire Icardi, la Juventus lo valuta: non è un ripiego”.