Mino Raiola tornerà protagonista in questa sessione di calciomercato: il top player può partire subito a 50 milioni, c’è il PSG per il futuro

La Juventus è sempre al lavoro per possibili colpi entusiasmanti in vista della prossima edizione. La dirigenza bianconera non vede l’ora di accontentare Massimiliano Allegri con i primi innesti di assoluto valore per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Già da circa una settimana sono ripresi gli allenamenti alla Continassa sotto la guida del tecnico bianconero, voglioso di riportare tranquillità e certezze nella compagine torinese. Inoltre, Mino Raiola è tornato protagonista per quanto riguarda il top player, uno dei suoi tanti assistiti: può partire sulla base di 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Raiola parla con il PSG per Pogba

Come svelato dall’edizione odierna de “DailyMail” il Manchester United starebbe valutando l’addio del centrocampista francese, Paul Pogba, che è ancora un obiettivo di mercato della società bianconera. L’obiettivo del club inglese è quello di cederlo sulla base di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) per evitare di perderlo a parametro zero in vista della prossima stagione. Così sulle sue tracce ci sarebbe anche il PSG con Mino Raiola che sta discutendo con il club francese. Pogba ha ancora un anno dal suo contratto con lo United: non ci sarà alcuno rinnovo contrattuale. Il club inglese è sotto pressione per vendere Paul Pogba nelle prossime sei settimane dopo il forte interesse per il francese del Paris Saint-Germain.

Possibile nuova beffa per la Juventus che dovrà virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Pogba ha vissuto gli anni migliori proprio con Massimiliano Allegri a Torino prima del suo trasferimento a Manchester.