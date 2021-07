Calciomercato Juventus, super scambio per Icardi | Sfuma il colpo

La Juventus vorrebbe un nuovo attaccante e uno dei candidati è Mauro Icardi: potrebbe esserci uno scambio con Kean

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Mauro Icardi, ma l’arrivo di eventuali top player dipenderà dal futuro dei vari Cristiano Ronaldo e Dybala. Ma non solo, anche Kean interessa alla Juve: ha già vestito la maglia bianconera in passato ed è stato allenato proprio da Allegri. Poi l’approdo all’Everton, che ha deciso di darlo in prestito al PSG. Le cose sono cambiate, è tornato ai Toffees ed è sul mercato. Potrebbe dunque rientrare nel super scambio che farebbe fuori la Juve.

Juventus, Everton e Liverpool su Icardi

Siccome l’Everton deve cedere Kean e Icardi non rientra nei piani del PSG, i Toffees proporrebbero lo scambio per arrivare a mettere le mani sull’argentino. Tuttavia, Maurito non sarebbe molto convinto: il suo obiettivo è giocare ogni anno la Champions League, cosa che l’Everton non può garantire, ma il Liverpool sì. Una sorta di derby di mercato, dunque, col giocatore messo sul piatto che sarebbe Roberto Firmino. Tutti e tre sono valutati circa 50 milioni di euro. La Juventus verrebbe dunque messa ‘ko’, poiché sfumerebbe l’ipotesi Icardi.