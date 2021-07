Calciomercato Juventus, sfuma Pjanic | 'Colpa' di Locatelli

Non solo Manuel Locatelli, la Juventus segue anche Miralem Pjanic: ma le cose potrebbero prendere una piega diversa

La Juventus ha messo nel mirino seriamente Manuel Locatelli, che è diventato l’obiettivo numero uno per il centrocampo di Massimiliano Allegri. A maggior ragione dopo il grande Europeo disputato e la doppietta alla Svizzera. Il Sassuolo vorrebbe scatenare un’asta anche coi club esteri, in primis l’Arsenal, che hanno espresso un concreto interesse per il giocatore. Ma le cose stanno diversamente: il giocatore vuole la Juve e i Gunners dovranno accontentarsi. E potrebbero puntare proprio su un vecchio pallino dei bianconeri.

Juventus, l’Arsenal vuole Pjanic

Locatelli era un profilo gradito a Mikel Arteta, che ora dovrà puntare su un nuovo centrocampista. Come risposta alla Juventus, una sorta di ‘vendetta’, l’Arsenal vorrebbe puntare su Miralem Pjanic. Era andato via l’anno scorso nell’ambito di uno scambio con Arthur, e dopo una sola stagione potrebbe andar via visto il poco spazio trovato con Koeman. Il ritorno alla Juve è una possibilità, ma con l’arrivo di Locatelli e i Gunners che necessitano di un rinforzo, potrebbe sfumare presto. Il bosniaco ha voglia di rimettersi in gioco e l’Arsenal sarebbe la squadra giusta per ritornare a essere quello di Torino.