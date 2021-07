Il Milan tra cessioni e nuovi arrivi: offerta dall’Eintracht Francoforte per un giovane attaccante, ma i rossoneri chiedono 12 milioni per liberarlo

Il Milan lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. La permanenza in panchina di Stefano Pioli dà continuità a un progetto vincente, che deve però ripartire senza due pilastri come Donnarumma e Calhanoglu. La società rossonera deve poi guardarsi dall’assalto di club esteri per altri calciatori: un’altra dipartita potrebbe poi cambiare anche le strategie in entrata.

Il riferimento è Jens-Peter Hauge, 21enne norvegese che ha trovato poco spazio nella sua prima esperienza in Serie A. Il giocatore – da un talento invidiabile – potrebbe essere ceduto. Come riporta ‘Sky Sport’, su Hauge è forte l’interesse dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco è pronto ad offrire una cifra tra i 7-8 milioni per un giocatore che è considerato una priorità.

Calciomercato Milan, offerta dall’Eintracht per Hauge

Il Milan, però, ne chiede 12. Hauge ha infatti un contratto sino al 2025 e mister Pioli lo ha sempre considerato nelle rotazioni rossonere. L’affare, però, ha margini di trattativa, con i due club che stanno dialogando anche per Filip Kostic, esterno serbo di 28 anni che piace a Milan e Roma.