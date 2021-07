Luiz Araujo, esterno offensivo destro del Lille campione di Francia, potrebbe essere un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: a caccia di rinforzi sugli esterni

Si infiamma il calciomercato del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo aver chiuso negli ultimi giorni per l’arrivo di Brahim Diaz e Ballo Touré, sono a caccia anche di un esterno destro offensivo per regalare profondità ad una rosa che, nella prossima stagione, dovrà affrontare la fase a gironi di Champions League, competizione nella quale il club rossonero torna dopo ben sette anni dall’ultima volta, quando il Milan venne eliminato dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per rinforzare l’ala destra, attenzione al profilo di Luiz Araujo, esterno offensivo brasiliano del Lille campione di Francia.

Araujo è un classe 1996 ed il suo contratto è in scadenza nel 2022 con il club francese. Brasiliano, originario di Taquaritinga, Araujo ha un valore in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe però essere abbassato vista la durata breve dei termini con il Lille, società con la quale il Milan ha già concluso l’affare che ha portato Mike Maignan, erede di Gianluigi Donnarumma, approdato al PSG di Mauricio Pochettino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta dall’Eintracht | Servono 12 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big ‘conferma’ | Vuole tornare!

Calciomercato Milan, obiettivo Araujo | I dettagli

Nell’ultima stagione con la maglia del Lille, allora di Galtier, Luiz Araujo ha collezionato 28 presenze nel campionato francese mettendo a segno 4 reti e fornendo 2 assist ai suoi compagni di squadra. Non solo, il 25enne brasiliano ha totalizzato anche 6 gettoni in Europa League, competizione nella quale il Lille ha schiantato proprio il Milan di Stefano Pioli a San Siro.

Dotato di una buona fisicità, Araujo potrebbe essere l’alternativa perfettamente complementare ad Alexis Saelemaekers, altro giocatore sulla fascia destra del Milan che però punta di più sulla corsa e sulla capacità di fare, ad alto livello, entrambe le fasi.