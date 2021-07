Tra i tanti nomi che circolano in orbita Juventus c’è anche quello di Pjanic che rimane un ritorno gradito pur non essendo una prima scelta

La Juventus fatica a sbloccare l’affare Locatelli con il Sassuolo. La distanza di 10 milioni tra la richiesta degli emiliani e l’offerta dei bianconeri non permette alle parti di trovare l’accordo. Il giocatore spinge per andare alla Juve ma mancano ancora diversi tasselli prima di poter considerare chiusa la trattativa. Nel frattempo la ‘Vecchia Signora’ valuta il possibile ritorno di Miralem Pjanic che, ormai ai ferri corti con il Barcellona, spinge per un ritorno e lo ha fatto anche contattando i suoi ex compagni di squadra, come riportato da ‘Tuttosport’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto Bayern | Scambio più 50 milioni

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, che beffa dal Milan! | Intesa con il giocatore

Calciomercato Juventus, retroscena su Pjanic

Massimiliano Allegri avallerebbe il ritorno di Pjanic. I contatti per riportare il bosniaco a Torino proseguono, come riportato da quotidiano torinese. L’ultimo sarebbe avventuro nella giornata di ieri tra i dirigenti bianconeri e l’agente del giocatore, Fali Ramadani, con una chiacchierata che ha abbracciato diversi argomenti tra cui anche Pjanic.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno UFFICIALE nello staff | Allegri ha il suo talismano

La Juventus ha ribadito la voglia di riaverlo, anche se di mezzo c’è anche l’interesse di Milan e Inter. Il centrocampista bosniaco per tornare alla Juve dovrebbe ridursi l’ingaggio, in quanto, l’attuale stipendio annuale del giocatore di 8,5 milioni di euro sarebbe insostenibile dai bianconeri. Inoltre il giocatore dovrebbe avere il via libera dal Barcellona che non intende pagare la buonuscita.