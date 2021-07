Caccia al vice Lukaku per l’Inter che potrebbe concludersi: possibile soluzione dal Real Madrid in prestito biennale

Calciomercato che ormai è entrato nel vivo e con le prime amichevoli si iniziano a fare i conti su quali reparti rinforzare con maggiore urgenza. Tra questi per l’Inter c’è anche l’attacco, dove si continua a cercare un bomber che possa agire da vice Lukaku. Così per i nerazzurri la soluzione potrebbe arrivare a sorpresa dal Real Madrid.

Infatti tra i ‘Blancos’ sembrerebbe non esserci più spazio per Luka Jovic, attaccante che lo scorso anno è tornato in prestito alla sua ex squadra, l’Eintracht Francoforte, ma che al rientro in Spagna avrebbe viste chiuse le porte di Ancelotti. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’ l’Inter potrebbe pensare all’attaccante serbo per colmare il vuoto del vice Lukaku. Ecco la formula con la quale potrebbe arrivare.

Calciomercato Inter, Jovic per il vice Lukaku: il Real apre al prestito

Il vice Lukaku per l’Inter potrebbe arrivare dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’ i ‘Blancos’ avrebbero aperto al prestito di Luka Jovic pur di liberarsi del suo ingaggio di 5 milioni di euro. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per i nerazzurri che troverebbero così il tanto ricercato vice Lukaku. La formula con la quale il serbo potrebbe sbarcare in nerazzurro sarebbe quella del prestito biennale. Un vero e proprio colpo per i nerazzurri che completerebbero il reparto offensivo.