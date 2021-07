Il calciomercato dell’Inter può vedere l’arrivo del big: rottura con il top club, vuole solo i nerazzurri

Poco più di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter sono diversi i nomi accostati alla rosa allenata da Simone Inzaghi. Tra conferme e numerosi cambiamenti, quella interista rischia di essere un’estate decisamente movimentata. In tal senso, uno degli obiettivi degli ultimi mesi della dirigenza meneghina può tornare, con forza, in auge per la squadra di Inzaghi. Si tratta di Marcos Alonso che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe ai ferri corti con il Chelsea. Il laterale spagnolo, arrivato a Londra dalla Fiorentina nell’estate 2016 per 23 milioni di euro, avrebbe definitivamente ‘rotto’ con la società di Roman Abramovich e punterebbe dunque a salutare i campioni d’Europa nelle prossime settimane. La volontà di Marcos Alonso è chiara: vuole solo l’Inter. Il club inglese non intende opporsi alla volontà del terzino di fare ritorno in Serie A, dopo aver collezionato solo 17 presenze e 2 reti nell’ultima stagione agli ordini di Tuchel. Ecco quindi che i ‘Blues’ sarebbero pronti ad una ‘doppia’ richiesta all’Inter per lasciar partire il 30enne di Madrid.

Calciomercato Inter, riecco Marcos Alonso: la richiesta del Chelsea

Marcos Alonso all’Inter pare molto più di una possibilità che la società milanese ha intenzione di sfruttare pienamente. Il Chelsea è pronto a fare una doppia richiesta per il cartellino del laterale classe 1990.

Almeno 15 i milioni per l’ex Fiorentina, che ha ormai scelto quella nerazzurra come sua prossima destinazione. In alternativa, i ‘Blues’ avrebbero richiesto il cartellino del talentuoso attaccante della Primavera Martin Satriano.

Uno scenario che vede quindi la possibilità che Marcos Alonso approdi tra le file dei campioni d’Italia nelle prossime settimane: la palla passa a Marotta ed Ausilio.