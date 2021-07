L’Inter deve tutelare i suoi big dall’assalto delle pretendenti: il Real Madrid torna forte su un titolare, ma i nerazzurri chiedono almeno 80 milioni per la cessione

L’Inter può iniziare a fare un bilancio di queste prime settimane di calciomercato. Le sensazioni sono positive, nonostante le difficoltà economiche mai nascoste dal club: l’arrivo di Calhanoglu non sarà l’unico in casa nerazzurra, ma la dirigenza deve anche tutelare i giocatori che ha già in rosa. Gli assalti dalle big europee continuano, non ultimo l’interesse del Real Madrid per un titolare di Antonio Conte che Inzaghi sta valutando.

Il riferimento è a Lautaro Martinez, sogno proibito di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe con sé a Madrid. Tra dire e fare, però, ne passa parecchio. L’attaccante – vincitore della ‘Copa America’ con l’Argentina – è ora in vacanza e attende notizie sul futuro. Come riporta ‘todofichajes.com’, i ‘Blancos’ lo attenzionano da tempo, ma sarebbe un’opzione da piano B. Il Real vuole il ‘Toro’ solo se dovesse saltare la trattativa con il Psg per Kylian Mbappè.

Il Real Madrid – riporta sempre il portale – non vorrebbe infatti lasciare delusi i tifosi in caso di mancato arrivo del francese. Lautaro Martinez rappresenterebbe per loro il colpo ideale. Attaccante dal gol facile, l’argentino ha dimostrato di essere la spalla perfetta per un bomber, aiutando Romelu Lukaku a diventare il secondo miglior marcatore della scorsa Serie A dopo Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Inter, il piano B del Real Madrid

La trattativa non si preannuncia semplice, con l’Inter che pretende almeno 80 milioni di euro per liberarlo. Il Real vuole prima chiudere la questione Mbappé con il Psg: in caso di fallimento, l’assalto sarebbe quasi scontato, con Lautaro Martinez che non ha mai nascosto di voler provare un’esperienza nel campionato spagnolo. In passato sono stati vicini a lui sia Barcellona che Atletico Madrid, ma a spuntarla – alla fine – potrebbe essere il Real. Inter permettendo.