Il Barcellona di Ronald Koeman potrebbe mettere nel mirino Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi: tutte le ultimissime di calciomercato

Sta per iniziare la stagione della conferma per l’Inter. I nerazzurri, dopo la vittoria dello scudetto sotto la guida tecnica di Antonio Conte, hanno vissuto un’estate di rivoluzioni sia dal punto di vista economico che di organico. L’allenatore leccese, autore del trionfo tricolore, ha lasciato ed è stato sostituito da Simone Inzaghi. Anche Achraf Hakimi è stato ceduto all’altare del bilancio. Il laterale destro marocchino, arrivato nella scorsa finestra estiva di calciomercato, è stato infatti il super colpo del PSG di Mauricio Pochettino. La cessione dei big potrebbe però non finire qui in casa Inter: Barella, Lautaro Martinez e Lukaku, nonostante le loro valutazioni stratosferiche, sono nel mirino di diversi top club europei, fra i quali c’è anche il Barcellona di Ronald Koeman.

L’allenatore olandese, che ha avuto in squadra il belga ai tempi dell’Everton, è un grande fan del gigante dell’Inter e potrebbe decidere di mollare la pista che porta a Lautaro Martinez per tentare un clamoroso assalto per il cartellino di Romelu Lukaku, magari attraverso la formula dello scambio più un conguaglio economico.

Calciomercato Inter, all in del Barcellona su Lukaku | I dettagli

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento del Chelsea per il cartellino di Romelu Lukaku, ma il Barcellona ha una carta da giocarsi: stiamo parlando di Antoine Griezmann, attaccante francese ex Atletico Madrid. Il bomber transalpino, valutato circa 60 milioni di euro, sarebbe la pedina che i blaugrana vorrebbero inserire in una formula di scambio con Lukaku, magari aggiungendo un conguaglio di almeno 50 milioni di euro, ricavati dalle cessioni degli esuberi, da Pjanic a Umtiti.

Nonostante l’offerta monstre del Barcellona, l’Inter non sembrerebbe intenzionata a scendere sotto le richieste originarie di 150 milioni di euro per Romelu Lukaku, ritenuto comunque il più incedibile fra gli elementi della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non solo, un altro scoglio è rappresentato dal super ingaggio di Griezmann che si aggira attorno ai 17 milioni di euro all’anno.