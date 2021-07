Il calciomercato dell’Inter prende forma: salta lo scambio per il gioiello argentino, il presidente del club di Serie A detta le condizioni

Poco più di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e l’Inter continua la ricerca delle ultime pedine per puntellare la rosa a disposizione del neo tecnico dei campioni d’Italia Simone Inzaghi. Il focus, tra gli altri, è sull’attacco con la ricerca di una seconda punta che possa integrarsi al meglio al fianco di Lukaku e Lautaro Martinez. In tal senso il nome caldo rimane sempre quello di Joaquin Correa, protagonista di un’ottima stagione con la Lazio dell’ex Inzaghi. Secondo quanto raccontato in esclusiva da ‘Calciomercato.it‘, l’Inter sarebbe fortemente interessata a Correa anche se la richiesta di Lotito rimane alta. La società meneghina ha valutato una possibile doppia contropartita per convincere la Lazio a lasciar partire il talento argentino. Da un lato Vecino, valutato 5 milioni di euro e vecchio pallino di Maurizio Sarri. L’uruguagio è in scadenza l’anno prossimo e non è tra le priorità di Simone Inzaghi. In alternativa l’Inter ha pensato di proporre il cartellino di Stefano Sensi, in scadenza nel 2024 e valutato ‘solo’ 12 milioni visti i continui acciacchi fisici che tormentano da tempo l’ex Sassuolo.

Calciomercato Inter, scambio per Correa: la risposta di Lotito

Uno scenario che difficilmente si concretizzerà visto che Lotito ha chiuso ad ogni possibilità di scambio: per lasciar partire Correa servirà un’offerta di soli cash. Almeno 35 i milioni richiesti dal numero uno della Lazio per il suo gioiello, attualmente in vacanza e fresco vincitore della Coppa America.

Correa è reduce da un’annata fatta di 38 presenze con la maglia dei capitolini, 11 reti e 6 assist vincenti. Numeri che non hanno lasciato indifferente l’Inter, con Simone Inzaghi disposto a fare carte false per riaverlo alle sue dipendenze in quel di Milano.

Situazione in divenire, il classe 1994, accostato anche al PSG, di proprietà della Lazio rimane tra i primi obiettivi di Inzaghi per l’attacco dell’Inter.