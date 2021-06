Con l’arrivo di Sarri alla Lazio potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in attacco, con un big pronto a essere sacrificato in Premier League

Simone Inzaghi è andato via. E alla Lazio, i tifosi soprattutto, non l’hanno presa tanto bene. Poca razionalità e molto sentimento l’hanno fatta da padrone, specie perché il mister, oltre ad aver riportato i biancocelesti in Champions League dopo tredici anni, stava a Roma da più di vent’anni, sempre con gli stessi colori addosso. Ma tant’è. Il sostituito non si è ancora trovato, ma il nome di Maurizio Sarri non è solo una voce di calciomercato che circola. Certo, se non si dovesse trovare un accordo con il toscano, la piazza ci rimarrebbe anche peggio, ma non è neanche questo il punto. A prescindere da chi arriverà, qualcosa cambierà. E uno dei big pare abbia già le valigie pronte, in direzione Premier League.

Calciomercato Lazio, Correa non convince Sarri| La Premier piomba su di lui

E quindi Joaquin Correa, con o senza Sarri, potrebbe lasciare la Lazio per trasferirsi in Inghilterra. I biancocelesti, che non sono riusciti a bissare l’entrata in Champions League dello scorso anno, hanno bisogno di fare cassa e l’argentino potrebbe essere il primo a essere messo sul mercato, anche perché non rientra proprio tra quelli che l’ex Juventus e Chelsea ritiene incedibili. Anche perché i numeri non sono esattamente dalla sua: in questa stagione ha messo segno otto gol in campionato, quattro solo in un mese.

Poco funzionale al 433 dell’allenatore, tra l’altro, el Tucu ha ricevuto offerte da West Ham ed Everton soprattutto. Ma, come spesso accade, ciò che vorrebbe in cambio il patron biancoceleste non è in linea su quanto vogliono dare i due club: 30 milioni offrono gli inglesi, 40 ne chiede Claudio Lotito. Neanche una differenza da poco, a dir la verità.

Ma la seconda punta non è l’unica che dovrà fare le valigie, in casa Lazio. Tra rientri alla base e giocatori che non hanno inciso come avrebbero dovuto, la rosa è lunga e non tutti sono top player che Sarri terrebbe volentieri, anzi. Se per Correa, però, i ‘fan’ ci sono, bisogna trovarli anche per gli altri.