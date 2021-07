Il calciomercato dei campioni d’Italia prende forma, con un nome a sorpresa per la rosa di Inzaghi: colpaccio a zero dalla Juventus

Settimane all’insegna del cambiamento quelle che l’Inter, archiviata l’era Conte, è pronta a vivere. Adesso in panchina c’è Simone Inzaghi che porterà avanti le sue idee di calcio: in tal senso, il calciomercato estivo sarà decisivo per rinforzare i concetti richiesti dal tecnico piacentino. Dei diversi nomi accostati con forza ai campioni d’Italia potrebbe ben presto spuntarne uno, a sorpresa, direttamente dai grandi rivali in quel di Torino. Si tratta di Federico Bernardeschi, fresco campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini e che non ha ancora deciso il suo futuro. Il ritorno di Allegri potrebbe avvicinare le parti per un rinnovo dell’attuale contratto, in scadenza tra meno di un anno, che tuttavia stenta a decollare. Ecco quindi che a mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ può essere l’agente di Bernardeschi: Mino Raiola.

Calciomercato Inter, Raiola offre Bernardeschi: la situazione

Il piano di Raiola potrebbe quindi essere quello di proporre a zero all’Inter, l’anno prossimo, il cartellino di Federico Bernardeschi. L’ex esterno della Fiorentina viene da un’annata disastrosa agli ordini di Pirlo e potrebbe decidere di cambiare aria, da parametro zero.

In caso di mancato rinnovo il futuro di Bernardeschi potrebbe essere a Milano, nell’estate 2022, alla corte di Simone Inzaghi. Uno scenario a cui sta pensando Raiola, con l’Inter pronta a valutare.

Nell’ultimo anno il talento di Carrara ha accumulato 39 presenze complessive, con 3 assist e nessuna rete all’attivo.