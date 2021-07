Calciomercato Juventus, la pista Gabriel Jesus non è l’unica per rinforzare il reparto offensivo: decisione presa per il piano B

Si infiamma il calciomercato della Juventus. I bianconeri stanno cercando di concludere l’affare Locatelli con il Sassuolo e regalare ad Allegri il rinforzo desiderato per il centrocampo. Ma nella mente della ‘Vecchia Signora’ non c’è solo il centrocampo. I pensieri vanno anche al reparto offensivo, con la possibile partenza immediata di Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese è tornato a Torino e a breve raggiungerà i suoi compagni alla Continassa. Il suo futuro, però, è ancora un punto di domanda, nonostante le parole rassicuranti di Pavel Nedved. Sono in aumento le probabilità di una permanenza vista la mancanza di pretendenti, ma se dovesse arrivare una proposta congrua entrambe le parti in causa prenderebbero sicuramente in considerazione l’addio.

Non a caso, i piemontesi si guardano attorno da tempo alla ricerca del possibile sostituto. Il primo obiettivo in questo senso è Gabriel Jesus del Manchester City. Il brasiliano – in scadenza di contratto giugno 2023 – non è più centrale nei piani di Guardiola. Il tecnico, però, preferirebbe comunque sacrificare Bernardo Silva per l’arrivo di Harry Kane dal Tottenham. Valutato sui 50-60 milioni di euro, il classe ’97 potrebbe dunque rimanere in Inghilterra. Se dovesse verificarsi questi scenario, la Juve avrebbe già pronto il piano B.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, obiettivo dalla Russia | È il nuovo Chiesa

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini a una condizione | I dettagli

Calciomercato Juventus, se salta Gabriel Jesus pronto il piano B

Gabriel Jesus a rischio, ma la Juventus ha deciso il piano B. Si tratta di Alexandre Lacazette, attaccante classe ’91 in forza all’Arsenal, che i bianconeri seguono da tempo. Il termine dell’accordo del francese è previsto per giugno 2022 e il cartellino viene valutato dagli inglesi intorno ai 30 milioni di euro. Operazione senza dubbio più economica, che garantirebbe allo stesso tempo qualità, gol ed esperienza.