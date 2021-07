La Juventus continua ad avere tra le priorità il rinnovo di Cristiano Ronaldo: ma l’agente Jorge Mendes spinge per la nuova destinazione

Calciomercato che entra sempre più nel vivo in attesa della nuova stagione, ma in casa Juventus al momento la priorità viene data ai rinnovi. I più importanti sono quelli di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Se per la ‘Joya’ argentina c’è grande ottimismo, per CR7 le parti sembrerebbero essere ancora lontane. Domani il portoghese dovrebbe arrivare a Torino per effettuare le visite mediche e unirsi alla squadra per la preparazione.

Questa sarà ovviamente un’occasione per incontrare la dirigenza della Juventus e discutere del rinnovo contrattuale. Ma attenzione all’agente del portoghese Jorge Mendes, che sembrerebbe non essere particolarmente favorevole al prolungamento del contratto del suo assistito e spingerebbe per la nuova destinazione, giocando anche una carta importante.

Calciomercato Juventus, Mendes spinge per Ronaldo al PSG: carta Mondiali

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad avere molte incognite. La Juventus vorrebbe procedere con il rinnovo di contratto, che scadrà il prossimo 2022, ma per ora le parti non avrebbero ancora avuto un incontro. Inoltre a complicare i piani della Juventus ci sarebbe anche l’agente Jorge Mendes.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, l’agente del calciatore starebbe continuando a parlare con il PSG, cercando di trovare un accordo. Per convincere il portoghese potrebbe essere giocata anche la carta per farlo diventare testimonial dei prossimi Mondiali in Qatar. Dunque un ‘nemico’ importante per la Juventus, che rischia seriamente di dire addio al proprio campione portoghese.