La Juventus è sempre molto attiva per arrivare a giocatori di assoluto valore: idea suggestiva per il maxi scambio, l’assalto decisivo

Novità in vista in casa Juventus con la volontà della società bianconera di regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri. La prima uscita stagionale è terminata con la vittoria per tre a uno contro il Cesena, ma mancano ancora i top player per l’allenatore livornese che sta lavorando con tanti giovani. I prossimi giorni saranno decisivi sul fronte calciomercato: non solo Locatelli e Pjanic nel mirino, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo davvero interessante per incrementare il tasso tecnico della formazione torinese.

Calciomercato Juventus, Zakaria per il nuovo colpo a centrocampo

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la Juventus starebbe valutando anche la possibilità di arrivare il centrocampista svizzero del Borussia M’gladbach, Denis Zakaria, classe 1996 pronto a sbarcare in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbero altri club italiani, tra cui anche il Napoli.

Il club bianconero potrebbe pensare anche ad idee suggestive con un maxi scambio in vista della prossima stagione. La Juventus potrebbe mettere sul piatto circa 10-12 milioni di euro per il cartellino con l’aggiunta dei cartellini di Marko Pjaca, valutato intorno ai 7 milioni, e Mattia De Sciglio, tornato alla Continassa dopo il prestito al Lione con un valore di 8 milioni di euro per un totale di 25 milioni.

I prossimi giorni saranno decisivi per la società bianconera che è sempre alla ricerca di centrocampisti top per incrementare il tasso tecnico della zona centrale di campo. Massimiliano Allegri non vede l’ora di nuovi acquisti per puntare ai traguardi maggiori in vista della prossima stagione. Tra poco meno di un mese inizierà ufficialmente la Serie A con la Juventus pronta a mettere a segno colpi decisivi.