La Juventus pensa al grande ritorno e arrivano intanto tre indizi dal giocatore per quanto riguarda il suo arrivo a Torino

La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuove mosse per provare a rinforzare la propria rosa, in particolare cercando nuovi innesti a centrocampo dove ci sono state maggiori difficoltà in questi mesi. Un nome nel mirino è Miralem Pjanic che vorrebbe tornare in bianconero dopo l’esperienza difficile con il Barcellona.

Ci sarebbero tre indizi in particolare per quanto riguarda il ritorno a Torino del bosniaco. Il primo sarebbe il contatto continuo tra il calciatore e Max Allegri, che non sarebbe dispiaciuto di un rinforzo del genere. Il secondo riguarda il fatto che Pjanic continua a sentirsi con i suoi ex compagni di squadra, e infine il terzo indizio è inerente allo stipendio: il centrocampista è disposto ad abbassarsi il suo ingaggio attuale.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: spuntano tre indizi

Questi tre indizi potrebbero dunque significare tanto per quanto riguarda il ritorno di Miralem Pjanic verso la Juventus. Il calciatore bosniaco è stato un protagonista nel passato con Max Allegri in panchina e ora potrebbe tornare in cabina di regia nel centrocampo bianconero.

Intanto la società continua a studiare anche nuovi colpi e resta tutto aperto per Manuel Locatelli dal Sassuolo.