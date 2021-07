La Juventus segue la situazione Haaland e sogna il colpaccio ma arrivano novità poco confortanti: c’è la maxi offerta

Sono giorni importanti per quanto riguarda il futuro di Erling Haaland, che potrebbe presto lasciare il Borussia Dortmund per trasferirsi in una squadra ancor più importante. La Juventus continua a osservare la situazione per provare il colpaccio per l’attacco ma l’affare sembra tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da ‘cfcnewspage’, infatti, per il calciatore norvegese ci sarebbe già una maxi offerta del Chelsea di ben 130 milioni di sterline, che equivalgono a circa 150 milioni di euro. Al calciatore inoltre andrebbe anche uno stipendio di 350 mila euro a settimana triplicando quello che percepisce attualmente con il club tedesco.

Calciomercato Juventus, maxi offerta Chelsea per Haaland: il sogno si complica

Non sarà semplice dunque provare a competere per il sogno Haaland, gestito da Raiola e che era stato seguito dalla Juventus già prima dell’esplosione, quando era ancora un ragazzino. Qualora l’offerta del Chelsea dovesse essere confermata, però, si allontanerebbe sicuramente il colpo norvegese dalla Serie A visto che in questo momento di crisi è quasi impossibile provare a offrire più di 150 milioni di euro.

La proposta del Borussia non sarebbe stata resa pubblica ancora solo per un motivo di convenienza: i tedeschi infatti vogliono rimpiazzare il norvegese con Malen del PSV e non vogliono far sapere a tutti che ci sarebbe grande disponibilità economica per provare a risparmiare.

Haaland ha impressionato anche con la maglia del Borussia Dortmund ed è diventato sicuramente uno degli attaccanti più importanti al mondo nonostante la giovane età.