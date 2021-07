Calciomercato Inter, i nerazzurri potrebbero mettere a segno un colpo suggestivo dalla Juventus per la fascia: ci pensa Raiola, i dettagli

L’Inter non si ferma. In casa nerazzurra si continua a lavorare, in sede di calciomercato, per regalare al tecnico Inzaghi il miglior undici possibile, nonché un gruppo di giocatori con caratteristiche adatte al suo 3-5-2. L’animo dei tifosi è stato messo a dura prova con la cessione di Achraf Hakimi al PSG. Elemento decisivo per lo scudetto della scorsa stagione, ma i problemi economici hanno obbligato la società targata Suning ad accettare la cospiqua offerta da 60 milioni di euro più bonus. Potrebbe non essere l’unico addio importante nella rosa, al fine di ridare ulteriore ossigeno alle casse del club. Nel frattempo, la ‘Beneamata’ prosegue la caccia al sostituto dell’esterno marocchino.

Tanti i profili accostati fino ad ora – come Bellerin e Dumfries -, ma per il momento ancora non c’è stato un vero e proprio assalto e si continua a riflettere. I pensieri dell’AD Marotta, inoltre, vanno anche al reparto offensivo. Come noto, ci sarebbe da tempo l’intenzione di acquistare una quarta punta per il ruolo di vice Lukaku. Una pedina di valore che possa sostituire il belga e farlo rifiatare durante l’annata. Tornando alla fascia, invece, potrebbe concretizzarsi un suggestivo affare dalla Juventus. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, svolta e ‘taglio’ | Niente super colpo!

Calciomercato Inter, colpo dalla Juventus a zero: ‘regia’ di Raiola

Possibile colpo dalla Juventus per l’Inter. Stiamo parlando dell’ala bianconera Federico Bernardeschi, il cui futuro continua ad essere in bilico. Nonostante un Europeo più che positivo con la Nazionale di Mancini, il classe ’94 non sembra rientrare appieno nelle grazie di Massimiliano Allegri. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non è detto che arrivi il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’ultimo ‘favore’ di Paratici alla Juventus!

In caso di mancato prolungamento, il suo super agente Mino Raiola è possibile decida di proporlo a zero alla ‘Beneamata’ la prossima estate. Un nome che sicuramente non esalterebbe i tifosi, ma a queste condizioni potrebbe rappresentare un’occasione da non perdere. Vedremo se si verificherà questo scenario o rimarrà soltanto un’ipotesi.