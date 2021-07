La Juventus può vedere allontanarsi uno dei top player da tempo sul taccuino bianconero: svolta dalla Spagna

Ripartire da Massimiliano Allegri per tornare, subito, ai vertici sia in Serie A che in Champions. La Juventus ha quindi intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista del calciomercato estivo e, tra possibili cessioni e probabili nuovi innesti, la rosa a disposizione dell’allenatore livornese rischia di cambiare non poco. In tal senso, tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi è un rinforzo di spessore in attacco. Il futuro di Cristiano Ronaldo pare sembre più a tinte bianconere anche se la certezza della permanenza del cinque volte Pallone d’Oro ancora non c’è. Tra i possibili eredi di CR7, ventilati nelle ultime settimane, vi è sicuramente Antoine Griezmann. Il gioiello francese non è considerato una pedina imprescindibile da Koeman, nonostante le 50 presenze complessive accumulate l’anno scorso, con 20 reti e 13 assist vincenti. Adesso però, il destino di Griezmann parrebbe vicinissimo ad un cambiamento: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, sorpresa Griezmann: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Diario Sport’, Antoine Griezmann sembrerebbe destinato a rimanere al Barcellona. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe, infatti, acconsentito ad un taglio dell’ingaggio per restare in Catalogna.

Una svolta improvvisa che rischia di lasciare a bocca asciutta non solo la Juventus che, da tempo, sogna Griezmann ma anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, in forte pressing sul 30enne di Macon.

Situazione in via di definizione, dunque, per il destino di Griezmann che guadagna attualmente 21 milioni netti all’anno in maglia blaugrana: un corposo taglio di ingaggio all’orizzonte, Allegri rischia il ko.