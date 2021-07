La Juventus pianifica il mercato, ma deve fare attenzione al pressing per i suoi top player: il Liverpool fa una mossa e chiede la prelazione per un big

La Juventus pianifica il mercato, ma deve fare i conti con una situazione economica non idilliaca. Mister Massimiliano Allegri ha iniziato la preparazione estiva, non vuole distrazioni, ma è consapevole che le voci non si fermano. I bianconeri sono chiamati innanzitutto a definire la situazione di Cristiano Ronaldo, vero spartiacque del futuro: la sua permanenza potrebbe aprire alla necessaria cessione di altri big, e c’è già chi sonda il terreno.

Tra i giocatori più corteggiati dalle big europee c’è sicuramente Federico Chiesa, protagonista di una stagione giocata ad altissimi livelli. L’esterno ha tirato fuori dalle sabbie mobili la Juventus in diverse occasioni, chiudendo poi con otto gol ed altrettanti assist in Serie A. Il suo rendimento è poi cresciuto in Nazionale, dove ha vinto un Europeo da protagonista con l’Italia di Mancini: due gol in sette partite.

Calciomercato Juventus, il Liverpool si fa avanti

La Juventus non lo ha ancora blindato, e tra le big europee c’è chi continua il pressing. Il riferimento è al Liverpool, che non molla Federico Chiesa. Il club inglese avrebbe addirittura chiesto una prelazione per un suo definitivo acquisto da effettuare nel 2023. Il cartellino dell’ex Fiorentina è valutato circa 100 milioni di Euro, ed il giocatore è concentrato sulla stagione in bianconero. Il futuro, però, potrebbe portarlo in Premier League ed il Liverpool tiene sotto controllo la situazione.